Під час церемонії відкриття "Євробачення-2017" зміниться рух транспорту на вулиці Грушевського

На час церемонії відкриття «Євробачення-2017» з 24:00 6 травня до 24:00 7 травня вносяться зміни в рух транспорту на вул. Михайла Грушевського, на ділянці від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, вносяться зміни в роботу автобусів маршрутів № 24, № 55 і № 62.

Зокрема, 7 травня рух автобусів маршруту № 24 закривається; автобуси маршруту № 55 курсуватимуть від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючим маршрутом, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі Українки – вул. Еспланадна, далі за чинним маршрутом; автобуси маршруту № 62 курсуватимуть від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»; з 7:00 до 13:00 автобуси маршруту № 62 курсуватимуть від Контрактової площі до стадіону «Динамо ім. В. Лобановського».