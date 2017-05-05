У Києві під час Євробачення громадський транспорт працюватиме довше

Під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» роботу столичного громадського транспорту буде подовжено. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

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Зокрема, метрополітен в ніч із 8 на 9 травня та з 10 на 11 травня працюватиме на 1 годину довше, в ніч із 9 на 10 травня та з 11 на 12 травня – на 2 години, в ніч із 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня – на 3 години.

Разом із тим, після проходження останніх поїздів метрополітену буде організовано перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метро, а саме: тролейбусних – №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К; трамвайних – №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33; автобусних звичайного режиму руху – №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101; автобусних в режимі маршрутного таксі – №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Роботу фунікулера також буде подовжено: в ніч із 8 на 9 травня та з 10 на 11 травня – до 00:30, в ніч із 9 на 10 травня та з 11 на 12 травня – до 01:30, в ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня – до 02:30.