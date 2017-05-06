Порошенко схвалив угоду з ЄІБ про кредит в €200 мільйонів на громадський транспорт

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію фінансової угоди (проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком».Читайте такожМінфін шукає банки для участі в проекті України та ЄІБ з кредитування малого та середнього бізнесу

Як повідомили у прес-службі глави держави, угода передбачає залучення 200 млн євро на модернізацію громадського транспорту.

«Метою угоди є залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, що будуть спрямовані на покращення роботи міського громадського транспорту у деяких містах України (Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів)», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зауважили, що документом передбачається, що залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо, впровадження інформаційних систем, зокрема створення автоматизованої оплати проїзду.

Відповідний проект також отримуватиме співфінансування під місцеві гарантії з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму до 200 млн євро.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ набирає чинності з дати набрання чинності закону про її ратифікацію.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Верховна Рада прийняла закон «Про ратифікацію фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створено в 1957 році, і на сьогодні його акціонерами є 28 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць.