В Україні відсьогодні набув чинності закон про е-квитки у громадському транспорті

Відсьогодні в Україні набув чинності закон щодо запровадження електронного квитка у міському пасажирському транспорті. Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради України.

На думку авторів законопроекту, система, зокрема, забезпечить можливість зручної, швидкої оплати і контролю проїзду. Окрім того, завдяки внесеним змінам зменшиться час затримки громадського транспорту на зупинках. Також це дозволить впроваджувати різноманітні гнучкі тарифні системи.

Крім того, документом встановлено й обов'язкове забезпечення пільгових категорій населення, де запроваджено автоматизовану систему, відповідними електронними квитками.

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Як повідомляв УНІАН, 17 січня Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду, в тому числі електронний квиток, у міському та приміському пасажирському транспорті.

Як очікується, електронна система оплати проїзду має підвищити прибутковість державного транспорту і, як результат, сприяти скороченню потреби у бюджетному фінансуванні.

У лютому президент Петро Порошенко підписав цей закон. Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що пілотний проект із впровадження електронного квитка в міському транспорті впроваджуватиметься в кількох великих містах, включаючи Львів і Дніпро.