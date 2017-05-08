"Укравтодор" готує програму безпеки дорожнього руху – представить найближчим часом

Програму безпеки дорожнього руху, яку розробляє Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») найближчим часом буде представлено на засіданні уряду, написав у Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.Читайте такожВ Україні найвища смертність на дорогах серед країн Європи

«Хочу також поінформувати, що перед керівництвом «Укравтодору» я поставив завдання розробити програму безпеки дорожнього руху, зокрема спираючись і на польський досвід - така програма вже розробляється і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду», - пише Гройсман.

Він також повідомив, що за останні 3 роки і три місяці в дорожньо-транспортних пригодах загинули 12,4 тис. осіб, травмовано понад 100 000. «З цим не можна миритися!», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури планує, починаючи з 2018 року, щорічно спрямовувати на підвищення безпеки на дорогах 5%, або понад 1 млрд грн, від коштів, зібраних у дорожньому фонді, який почне працювати з 2018 року.

Раніше Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») повідомило про плани з 2017 року розпочати будівництво безпечних наземних пішохідних переходів для скорочення смертності на дорогах.

За даними голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича, за 25 років незалежності України на дорогах загинуло близько 160 тисяч людей, понад 5 млн людей були травмовані. Щорічно на дорогах гине близько 5 тис. осіб.

За даними експертів Світового банку, травми і смерть на автошляхах в Україні призводять до щорічних збитків у розмірі 5 млрд дол.