У Києві обмежено рух транспорту та пішоходів у районі Лаври (карта)

У зв'язку з відзначенням Дня пам'яті та примирення з 11:00 8 травня до 00:00 9 травня обмежать рух в районі Києво-Печерської Лаври.

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Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках і пішоходів на вулиці Лаврській та провулку Запечерному.

МВС звертається до учасників дорожнього руху з проханням з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні відзначається День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни 1939-1945 років. Дата приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Саме цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом.

Варто зазначити, що для України це відносно нове свято. Верховна Рада України встановила 8 травня Днем пам'яті і примирення в честь всіх жертв Другої світової війни тільки в 2015 році.