У Києві 9 травня частково перекриють рух транспорту (схема)

У зв’язку із заходами на честь 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світові війні у Києві вводяться тимчасові обмеження руху транспортних засобів і пішоходів. Про це повідомляє прес-служба МВС.

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Так, зокрема, 9 травня з 07:00 до 15:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках та пішоходів на:

вулиці М. Грушевського (від провулку Кріпосного до площі Арсенальної);

вулиці Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної);

вулиці Лаврській;

площі Слави;

вулиці Мазепи;

алеї Героїв Крут;

провулку Запечерному;

вулиці Омеляновича-Павленка (від площі Слави до вулиці Левандовська);

провулку Бутишева (від площі Слави до вулиці Левандовська);

провулку Лаврський;

вулиці Цитадельній (від вулиць Лейпцизької до Лаврської).

МВС звертається до учасників дорожнього руху з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно спланувати маршрути руху, неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, у Києві для охорони правопорядку 9 травня буде задіяно близько 3 тисяч правоохоронців.