У Києві 9 травня частково перекриють рух транспорту (схема)
Обмеження руху триватиме з 7 ранку до 15:00.
У зв’язку із заходами на честь 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світові війні у Києві вводяться тимчасові обмеження руху транспортних засобів і пішоходів. Про це повідомляє прес-служба МВС.
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Так, зокрема, 9 травня з 07:00 до 15:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках та пішоходів на:
вулиці М. Грушевського (від провулку Кріпосного до площі Арсенальної);
вулиці Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної);
вулиці Лаврській;
площі Слави;
вулиці Мазепи;
алеї Героїв Крут;
провулку Запечерному;
вулиці Омеляновича-Павленка (від площі Слави до вулиці Левандовська);
провулку Бутишева (від площі Слави до вулиці Левандовська);
провулку Лаврський;
вулиці Цитадельній (від вулиць Лейпцизької до Лаврської).
МВС звертається до учасників дорожнього руху з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно спланувати маршрути руху, неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.
Як повідомляв УНІАН, у Києві для охорони правопорядку 9 травня буде задіяно близько 3 тисяч правоохоронців.