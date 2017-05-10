"Укрзалізниця" відзвітувала про мільйонний прибуток проти мільярдного збитку роком раніше
Кампанія в I кварталі отримала 12,8 млн грн чистого прибутку проти 2 млрд грн чистого збитку роком раніше.
Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» в січні-березні 2017 року отримала чистий прибуток у розмірі 12,8 млн грн в порівнянні з 2 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції за цей період становив майже 18 млрд грн, що на 21,5% більше за показники першого кварталу 2016 року.
У прес-службі зазначили, що фінансові витрати зменшилися на 21% і становили 909,9 млн грн, а фінансові доходи зросли майже в чотири рази – до 18,5 млн грн.
"Фінансова політика «Укрзалізниці» дозволила зменшити довгострокові і поточні зобов'язання, що в цілому позитивно вплинуло на фінансовий стан. Крім того, спостерігається зменшення частки короткострокових зобов'язань, що дає більшу фінансову стабільність компанії в середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, за перший квартал 2017 року підприємством перевезено 82,7 млн тонн вантажів, що більше I кварталу 2016 на 5,9%, а транзитні перевезення зросли на 15,7%.
У прес-службі також зазначили, що за перший квартал 2017 року послугами залізниці скористалися 46,6 млн пасажирів, що більше I кварталу 2016 року на 3,7%.
Як повідомляв УНІАН, акціонерна компанія "Укрзалізниця" за підсумками 2016 року отримала 303 млн грн чистого прибутку проти 16 млрд грн чистого збитку в 2015 році.
За підсумками 2016 року "Укрзалізниця" отримала 78,9 млрд грн доходів, а витрати компанії становили 78,6 млрд грн.