Toyota збільшила річний прибуток до $16 мільярдів

Чистий прибуток найбільшого японського автовиробника Toyota Motor Corporation (TMC) за фінансовий рік, що закінчився в березні 2017 року, знизився щодо аналогічного періоду 2016 року на 20,8% — до 1,831 трлн ієн ($16,1 млрд.), повідомила компанія, передає RNS.

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Чиста виручка компанії впала на 2,8% — до 27,6 млрд ієн ($242,75 млрд). Операційний прибуток впав на 30,1% — до 1,994 трлн ієн ($17,54 млрд), прибуток до сплати податків — на 26,5%, до 2,19 трлн ієн ($19,3 млрд).

На падінні операційного прибутку відбилися коливання курсів валют і зростання витрат на 530 млрд ієн ($4,66 млрд). За словами віце-президента TMC Осаму Нагата, без впливу курсів валют і ефектів від переоцінки, операційний дохід зріс на 120 млрд ієн ($1 млрд).

Світові продажі Toyota Motor за цей період зросли на 3,3% — до 8,97 млн штук.

За прогнозом компанії, продажі в 2018 фінансовому році становитимуть 8,9 млн штук. Чиста виручка наступного року впаде до 27,5 трлн ієн ($241,9 млрд), операційний прибуток — до 1,6 трлн ієн ($14 млрд), чистий прибуток — до 1,5 трлн ієн ($13,2 млрд). Прогноз компанії базується на курсі 105 ієн за долар і 115 ієн за євро.