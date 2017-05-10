Продажі нових автобусів в Україні зросли майже на 40%

Продажі нових автобусів в Україні в січні-квітні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 38% - до 477 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, в квітні в Україні було продано 48 нових автобусів, що на 39% менше порівняно з березнем 2016 року.

Згідно з повідомленням, на продукцію російської компанії "Павловський автобус", що входить до групи "ГАЗ", припадає 18 автобусів.

Другий результат за автобусами "Рута" - 9 штук, а автобуси "Богдан" стали третіми у квітні на ринку з показником 6 проданих одиниць.

На четвертому місці з п'ятьма проданими машинами російський "УАЗ", а замикає першу п'ятірку лідер попереднього місяця - "Отаман", у квітневому активі якого 4 проданих автобуса.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажів нових автобусів в Україні в січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 61% - до 429 одиниць.