4G в Україні: Гройсман доручив перевірити на корупцію постанову щодо розподілу радіочастот

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду у четвер доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі перевірити на наявність корупційних ризиків постанову щодо розподілу радіочастот, підписання якої очільником уряду відкриває шлях до проведення тендерів для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G в Україні.

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«У мене на підписі є постанова про перерозподіл радіочастот. Мені надійшло застереження з боку секретаріату про те, що ця постанова може нести корупційні ризики. Перш ніж її підписати, я б дуже просив зібрати робочу нараду з усіма зацікавленими сторонами, щоб ми оцінили, є там ризики чи ні», - сказав прем'єр.

За словами очільника уряду, постанова покликана забезпечити конкурентність розподілу частот, який не повинен відбуватися у «ручному» режимі.

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«Потрібно зрозуміти, чи не буде тих проблем, які були раніше. Щоб це було публічно, відкрито і якісно, а найголовніше - конкурентно. Щоб не підігравати тим, хто потім захоче у ручному режимі все перерозподіляти», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо запровадження мережі 4G в Україні, згідно з яким тендер з впровадження технології зв'язку 4G відбудеться у грудні 2017 року.

За словами голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександра Животовського, найбільші вітчизняні мобільні оператори «Київстар», «МТС Україна» (бренд Vodafone) і lifecell домовилися про перерозподіл частот (рефармінг) у діапазоні 1800 МГц для запровадження в Україні зв'язку четвертого покоління (4G) у 2018 році.