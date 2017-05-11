На порозі безвізу "Бориспіль" придумав, як здешевити квитки: запропонує знижки перевізникам

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розробив систему знижок до 80% для авіаперевізників для здешевлення вартості авіаквитків.

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Про це повідомив на прес-конференції на тему «Плани впровадження програми здешевлення авіаквитків» гендиректор «Борисполя» Павло Рябікін.

«Наша програма спрямована на створення умов, за яких авіакомпанії зможуть знижувати ціну на авіаперевезення. Зі свого боку, «Бориспіль» виконав свою частину домашнього завдання щодо здешевлення перевезень, змінивши публічну оферту за умовами роботи перевізників. Проблема складається з двох частин: здешевлення послуг для пасажирів і здешевлення послуг для аеропорту», - сказав Рябікін.

Згідно з розробленою програмою, знижка зі збору на посадку-зліт та пасажирського збору становитиме до 80% при відкритті нового міжнародного рейсу. Також авіакомпанії отримають знижку 80% за залучення трансферних пасажирів. Крім того, при збільшенні обсягів перевезень знижка становитиме до 40%.

За словами Рябікіна, щоб приєднатися до системи знижок, авіакомпанії повинні знизити ціну на авіаквитки.

«На яку суму знижувати ціну – це справа компанії, але, я думаю, зниження буде суттєвим», – зазначив він.

Присутній на прес-конференції комерційний директор аеропорту «Бориспіль» Максим Волошин зазначив, що новим вважатиметься той рейс, який знаходиться не ближче 100 км від існуючого рейсу.

«Система залучення нових перевізників отримала максимальну знижку 80%. Крім того, раніше система стимулювання була розрахована на 3 роки, а тепер – на 4 роки. При цьому новим рейсом ми вважаємо такий, який знаходиться не ближче 100 км від вже існуючого рейсу», – сказав він.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».