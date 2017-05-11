"Укртелеком" відновив зв'язок на сході України після пошкодження телеком-кабелів

17:47, 11 травня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Внаслідок пошкодження магістральних каналів у першій половині дня 11 травня абоненти оператора в Дніпропетровській області не могли здійснювати міжміські дзвінки, а у жителів підконтрольних Україні територій Донецької області був відсутній доступ до інтернету.

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Найбільший український оператор фіксованого зв'язку компанія «Укртелеком» відновила зв'язок у Дніпропетровській та Донецькій областях після того, як зловмисники в ніч на 11 травня пошкодили телекомунікаційні кабелі оператора, що забезпечують зв'язком схід України.

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Як повідомила УНІАН прес-служба «Укртелекому», внаслідок пошкодження магістральних каналів у першій половині дня 11 травня абоненти оператора в Дніпропетровській області не могли здійснювати міжміські дзвінки, а у жителів підконтрольних Україні територій Донецької області був відсутній доступ до інтернету.

«Завдяки злагодженій роботі бригад «Укртелекому» вже відновлено надання послуг зв'язку в Дніпрі та області, де вночі було перерізано й пошкоджено телекомунікаційні кабелі. Також відновлено надання послуг абонентам Донецької області (підконтрольна Україні територія), які також постраждали від дій зловмисників», – йдеться в коментарі прес-служби.

Як раніше повідомляв директор із корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов на своїй сторінці в мережі Facebook, невідомі особи неподалік Новомосковська в двох місцях перерізали канал Новомосковськ – Павлоград, а також перебили кабелі в Дніпрі на ділянках Дніпро – Кринички та Дніпро – Кам'янське. Близько 11 години зловмисники пошкодили також кабель на ділянці Волноваха – Мар'їнка.

За словами Шуранова, на місцях пошкодження працювали чотири бригади.

Про факти цілеспрямованого пошкодження телекомунікаційних мереж оператор повідомив Національну поліцію та Службу безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними голови асоціації «Телас» Леоніда Ошерова, за підсумками 2016 року збитки найбільших гравців телекомунікаційного ринку від пошкодження телекомунікаційних мереж становили понад 400 млн грн.

У 2016 році кількість крадіжок кабелю оператора «Укртелеком» становила 18 тис., що на 30% більше, ніж у 2015 році, а з початку цього року – вже понад 25 тис.

Комітет Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку пропонує запровадити кримінальну відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж.

«Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

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Теги: #Укртелеком#перебої зі зв'язком#фіксований зв'язок