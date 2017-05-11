Євросоюз хоче посилити вимоги до Uber

ЄС хоче посилити вимоги до Uber – електронного додатка для замовлення таксі.

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Першою зміною може стати вимога до додатка мати ліцензію на надання транспортних послуг.

«Електронна платформа Uber – це інновація, але вона потрапить у сферу транспорту: Uber, таким чином, може знадобитися отримання необхідних ліцензій і дозволів відповідно до національного законодавства»,— йдеться в опублікованій сьогодні заяві Європейського суду, передає «Комерсант».

Нагадаємо, держави — члени ЄС можуть запроваджувати правила для регулювання Uber й інших таких компаній в рамках транспортного законодавства, а не сервісу «інформаційного суспільства», як себе називає сама компанія, але в більшості випадків вони слідують рекомендаціям Європейського суду.

При цьому за законодавством ЄС місцева влада не може без необхідності обмежувати роботу електронних сервісів. Однак діяльність транспортних компаній підпорядкована місцевому законодавству.

Остаточне рішення щодо Uber Європейський суд прийме до кінця поточного року.