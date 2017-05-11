У "Борисполі" розповіли, коли підпишуть договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair

Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір із найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.

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Про це УНІАН повідомив гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

«Ми продовжуємо переговори з Ryanair. Говорити про кінцевий результат зможемо тоді, коли наказ буде прийнято. А зараз проект наказу розміщено на сайті для обговорення – це регуляторна процедура. Вона передбачає збір усіх зауважень і через 2 місяці з моменту опублікування можна приймати рішення, тобто після 5 липня», - сказав він.

За його словами, аеропорт «Бориспіль» виконав свою частину роботи із залучення лоукост-перевізника.

«Роботу з боку «Борисполя» виконано не лише для Ryanair, а для всіх компаній. Ми очікуємо найближчим часом від наших авіаперевізників зниження тарифу. Адже з приходом потужного перевізника з низькою тарифною ставкою національний перевізник шукатиме шляхи, як конкурувати на ринку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів із Києва та Львова.

Пізніше гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair, і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

26 квітня 2017 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про те, що Ryanair досягла домовленості з керівництвом найбільшого в Україні державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" та міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького щодо своєї польотної програми на поточний рік із даних аеропортів.