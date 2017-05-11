Залізничні перевезення з України до країн ЄС збільшилися майже в 7 разів

19:39, 11 травня 2017
Транспорт/Звя'зок
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На сьогоднішній день поїзди та безпересадкові вагони з міст України курсують до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Болгарії та Польщі.

В Польщу щодня курсують 3 пари поїздів / Фото УНІАН

Перевезення залізничним транспортом України в країни Європейського Союзу в січні-березні 2017 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року майже в 7 разів – до 34,5 тис. пасажирів.

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Як повідомили в прес-службі акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця», в цілому, на сьогоднішній день поїзди та безпересадкові вагони з міст України курсують до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Болгарії та Польщі.

Зокрема, до Польщі щодня курсують 3 пари поїздів: №51/52 Варшава, Вроцлав – Львів, № 67/68 Київ - Варшава та № 705/706 Київ – Перемишль.

У свою чергу, до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії та Болгарії причіпні вагони курсують з Києва та Львова. Зокрема, це вагони Київ - Братислава (курсують по понеділках-середах, суботах і неділях, крім 30 серпня, 13 вересня і 15 листопада; Київ - Прага (щодня), Київ - Будапешт та Львів - Будапешт (щодня), Київ - Бухарест (по п'ятницях) і Львів - Варна (15 та 25 червня, 5, 17 і 29 липня, 10 і 20 серпня).

Крім того, зараз фахівці «Укрзалізниці» працюють над введенням залізничного сполучення з Ковеля в польський Хелм: вже узгоджено попередній графік руху і здійснена тестова поїздка даним маршрутом.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня залізничники спільно з Волинською облдержадміністрацією запустили в тестовому режимі рейковий автобус за новим маршрутом Ковель – Хелм (Польща). Також актуальною залишається завдання продовження даного залізничного маршруту до Любліна.

Питання запуску поїзда за вищезазначеним маршрутом обговорювалося ще в лютому поточного року. Передбачалося, що реалізація проекту стане можлива вже влітку 2017 року. Голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомляв, що компанія також опрацьовує плани запуску потягу за маршрутом Львів - Краків.

У грудні 2016 року "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів - Перемишль (Польща).

Крім того, в січні цього року Міністерство інфраструктури повідомило про плани цього року запустити ряд нових залізничних напрямків до Європи, зокрема до Угорщини та Словаччини.

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Теги: #Укрзалізниця#поїзди#залізничні перевезення