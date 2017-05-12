Дизельний скандал: Volkswagen виплатить $1,2 мільярда компенсацій водіям у США

Автоконцерн Volkswagen виплатить $1,2 млрд компенсацій у США для усунення дефектів у програмному забезпеченні своїх автомобілів. Відповідне рішення, як передає Reuters, затвердив американський федеральний суд.

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Виплати будуть проведені в рамках «дизельного скандалу», пов'язаного з тим, що автовиробник занижував показники шкідливих викидів в атмосферу. Volkswagen усуне дефект в програмному забезпеченні автомобілів, через яке відбувалося заниження показників, або ж виплатить їх власникам грошову компенсацію. Рішення стосується власників понад 88 тис. автомобілів з дизельним двигуном об'ємом 3 літри. Для машин 2009 - 2012 років випуску розмір компенсації становить від $7,8 тис. до $13,9 тис. Для автомобілів пізнішого часу сума компенсації збільшена до $16,1 тис.

В цілому, Volkswagen буде змушений віддати близько $25 млрд для того, щоб залагодити скандал, що виник через порушення екологічних норм у США, пише РБК.

Розслідування щодо Volkswagen влада США веде з 2014 року. Слідчі виявили, що програмне забезпечення на машинах, виготовлених автоконцерном, відключало контроль за рівнем вихлопів на дорозі і включало його під час перевірок. Виробник в підсумку визнав, що відповідне ПЗ встановлено в 11 млн автомобілів по всьому світу. Проблема торкнулася автомобілів як з дизельним, так і з бензиновим двигуном. На початку січня Volkswagen погодився виплатити регулюючим органам США $4,3 млрд для вирішення конфлікту.