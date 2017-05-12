Правління "Укрзалізниці" досі проводить експертизу законності можливої закупівлі китайських вагонокомплектів

Правління акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» досі проводить експертизу відповідності технічним вимогам вагонного лиття, виробленого в Китаї в 2012-2013 роках за кошти російських бізнесменів, у тому числі «збройових баронів».

Читайте такожУЗ вітає дозвіл АМКУ на покупку вагонокомплектів, вироблених в Китаї на гроші російських бізнесменів

Про це УНІАН повідомив перший заступник міністра інфраструктури, голова наглядової ради «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Ми зробили «Укрзалізниці» запит, вони відповіли, що зараз проводиться експертиза щодо перевірки якості лиття (китайського – УНІАН), його штампування і походження, але, наскільки мені відомо, закупівлі ще не було», - сказав Кравцов.

Він підкреслив, що експертизу залізничної техніки на предмет відповідності існуючим технічним вимогам проводять підпорядковані «Укрзалізниці» науково-дослідні інститути.

«Вони (інститути – УНІАН) єдині в Україні, які проводять експертизу залізничної техніки на відповідність технічним вимогам, що це не тільки ГОСТи, є ще внутрішні вимоги «Укрзалізниці», які серйозніші, тому що ГОСТи щодо залізничної техніки досить загальні», - зазначив він.

Голова наглядової ради додав, що «Укрзалізниця» має завершити експертизу до 16 травня, оскільки в цей день заплановано проведення аукціонів із закупівлі вагонокомплектів.

«До завершення процедур закупівлі має бути підтвердження відповідності пропозицій учасників вимогам з боку ГОСТів і технічним вимогам «Укрзалізниці». Це обов'язкова вимога, яку поставлено під контроль, в іншому випадку буде порушення і будемо розбиратися», - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, екс-директор з технічної політиці "Укрзалізниці", колишній голова науково-дослідного центру залізничного транспорту Ростислав Дьомін заявив УНІАН, що вагонобудівні підприємства України, включаючи і ті, що належать «Укрзалізниці», не зможуть використовувати для будівництва нових вантажних вагонів литі деталі візків, випущені в 2012-2013 роках, оскільки всі існуючі технічні умови на випуск нових вагонів вимагають установки візків з литими деталями, загальний термін служби яких не повинен бути меншим 32 років, а також які мають гарантію заводу-виробника не менше 8 років.

В іншому випадку, вагонобудівники повинні внести зміни в технічні умови на модель вагона, при будівництві якого передбачають використовувати 5-річні деталі.

В кінці лютого «Укрзалізниця» оголосила два тендери на закупівлю 960 вагонокомплектів за встановленої максимально допустимої ціни в 96 тис. грн за один комплект. Заявки на участь у тендері приймалися до 10 квітня, аукціони призначені на 16 травня. Крім того, філія «Укрзалізниці» «Центр забезпечення виробництва» в лютому оголосив ще два тендери на закупівлю понад 2 тисяч вагонокомплектів на тих же цінових умовах.

Згідно з даними Prozorro, заявки на участь у торгах подали дві компанії – київська компанія «Центр промислового субконтрактингу», пропонує лиття виробництва китайської «Ружоуської компанії «Тіанруй», і компанія «Інтерресурси», яка також не має власної виробничої бази.

Вітчизняні виробники – «Кременчуцький сталеливарний завод» і «Азовмаш», можливості виробництва яких повністю покривають потреби державного монополіста, – відмовилися брати участь у тендерах через встановлену на економічно необґрунтованому рівні максимально допустиму ціну.

У середині квітня Антимонопольний комітет за позовом двох маловідомих компаній дозволив «Укрзалізниці» закуповувати вагонокомплекти, вироблені в Китаї в 2012-2013 роках на гроші російських збройових баронів. АМКУ прийняв рішення всупереч вимогам прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який неодноразово закликав керівництво «Укрзалізниці» запустити масштабну програму вагонобудування, зробивши ставку на вітчизняних виробників вагонів.

Закон «Про залізничний транспорт» вимагає, щоб вся продукція, яка поставляється на залізницю, була сертифікованою і відповідала нормам безпеки. Крім того, Україна ввела новий ГОСТ на лиття (32400), і все лиття, вироблене з грудня 2016 року в Україні для потреб «Укрзалізниці» має строго відповідати цьому ГОСТу.