"Антонов" отримав від аеропорту Анкари 25 мільйонів гривень компенсації через зіткнення з птахами

Державне підприємство «Антонов» за підсумками судового спору з Головним управлінням державних аеропортів Туреччини і його страховиками отримало 25 млн гривень.

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Про це повідомляють у прес-службі юрфірми «Ільяшев і Партнери», що представляє інтереси ДП «Антонов».

Згідно з повідомленням, у повному обсязі був компенсований збиток у зв'язку з недотриманням аеропортом Анкари міжнародних стандартів щодо запобігання зіткненню повітряних суден з птахами, а також витрати ДП на правовий захист прав та інтересів.

«Суд постановив, що турецька сторона, порушуючи законодавство та норми ІКАО, не прийняла в аеропорту всіх можливих заходів орнітологічної безпеки, внаслідок чого виникла аварійна ситуація. Посилання відповідачів на форс-мажор суд також відхилив», – прокоментували справу «Ільяшев і Партнери».

У прес-службі уточнили, що рішення суду міста Анкари, отримане на користь ДП «Антонов ще в 2012 році, неодноразово оскаржувалось турецькою стороною. «За підсумками багаторічного судового розгляду, в травні 2017 року ДП "Антонов" отримало повну грошову компенсацію на свій банківський рахунок", - повідомляє юрфірма.

Нагадаємо, в березні 2008 року вантажний літак Ан-124-100 «Руслан» ДП «Антонов» під час зльоту з аеропорту Анкари зіткнувся зі зграєю птахів, внаслідок чого повітряне судно отримало пошкодження, екіпаж і вантаж не постраждали. У 2009 році «Антонов» подав позов до турецького суду про компенсацію збитку.