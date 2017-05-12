На ремонт доріг Одещини виділять майже 2 мільярди – Омелян

На ремонт автодоріг Одеської області в цьому році буде виділено майже 2 мільярди гривень. Про це повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України з посиланням на голову міністерства Володимира Омеляна.

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"За необхідності Одеського регіону щонайменше 2 мільярди гривень на відновлення доріг, стан яких є найбільш критичним у цьому регіоні, вперше за багато років уряд спільно з областю направить майже 2 мільярди", - цитує прес-служба Омеляна.

За словами міністра, траса Одеса - Рені буде добудована в 2017 році.

"Для нас справу честі закінчити трасу Одеса - Рені цього року, щоб вона була проїжджій, якісною. Крім цього, ми маємо багато масштабних заходів по підвищенню інвестиційної привабливості регіону", - цитує прес-служба Омеляна.

Також, за його словами, в цьому році має розпочатися ремонт злітної смуги в Одеському аеропорту.

"Я більш ніж упевнений, що саме Одеський аеропорт може стати хабом для південної України. Потенціал для цього є. Ключове - відремонтувати злітну смугу. І спільно з головою області ми докладаємо всі зусилля до цього. Ми віримо, що в цьому році ми отримаємо перший необхідний транш і почнемо ремонт. Наступний рік буде не тільки роком заходи лоу-костів в Україні, але і в Одеському регіоні. Я сподіваюся, що такі компанії як Ryаnair полетять з Одеси в міста Європи", - цитує прес-служба міністра.

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Також міністр зазначив, що габаритно-ваговий контроль на дорогах Одеської області буде посилено.

"Ми дамо три додаткових вагових комплекси вже з 1 липня цього року, а після проведення тендеру і закупівлі більш 70, область отримає ще декілька. Ми повинні встановлювати повністю автоматичні комплекси зчитування ваги для того, щоб не було можливості впливу людського фактора. Це повинна бути чітка система по всій Україні ", - цитує прес-служба Омеляна.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.