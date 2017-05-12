ЄІБ може виділити Харкову 160 мільйонів євро на продовження метро
Загальна вартість проекту становить 320 млн євро.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може виділити Харкову кредит на 160 млн євро для продовження Олексіївської гілки метрополітену на 3,5 км і будівництва двох станцій метро - Державінської та Одеської.
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Про це повідомляється на сайті ЄІБ.
Згідно з повідомленням, загальна вартість проекту становить 320 млн євро. При цьому в ЄІБ зазначили, що план реалізації проекту знаходиться на узгодженні, оскільки продовження гілки метрополітену може вимагати тимчасового переселення деяких підприємств і домогосподарств.
Також в банку підкреслили, що проект дозволить покращити міське середовище та зменшити кількість автотранспорту на дорогах Харкова.
У той же час, виділення коштів стане можливим тільки після завершення переговорів щодо проекту і схвалення ради директорів ЄІБ.
Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) почав проектні роботи з будівництва станції метро «Одеська» в рамках договору про іноземні інвестиції в розвиток Харківського метрополітену.
Довідка УНІАН. Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Перевозить на рік 282 мільйони пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. В даний час Харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.
11 листопада Кабінет міністрів України затвердив проект виконання проектно-вишукувальних робіт для продовження третьої лінії метрополітену в Харкові від станції «Метробудівників імені Р. В. Ващенка» до станції «Одеська» загальною вартістю 2,657 млрд грн.
В рамках проекту передбачається будівництво двох нових станцій – «Державінської» та «Одеської». Початок будівельних робіт заплановано вже в поточному році, а завершення проекту - на 2019 рік.