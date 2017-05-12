ЄІБ може виділити Харкову 160 мільйонів євро на продовження метро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може виділити Харкову кредит на 160 млн євро для продовження Олексіївської гілки метрополітену на 3,5 км і будівництва двох станцій метро - Державінської та Одеської.

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Про це повідомляється на сайті ЄІБ.

Згідно з повідомленням, загальна вартість проекту становить 320 млн євро. При цьому в ЄІБ зазначили, що план реалізації проекту знаходиться на узгодженні, оскільки продовження гілки метрополітену може вимагати тимчасового переселення деяких підприємств і домогосподарств.

Також в банку підкреслили, що проект дозволить покращити міське середовище та зменшити кількість автотранспорту на дорогах Харкова.

У той же час, виділення коштів стане можливим тільки після завершення переговорів щодо проекту і схвалення ради директорів ЄІБ.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) почав проектні роботи з будівництва станції метро «Одеська» в рамках договору про іноземні інвестиції в розвиток Харківського метрополітену.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Перевозить на рік 282 мільйони пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. В даний час Харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.

11 листопада Кабінет міністрів України затвердив проект виконання проектно-вишукувальних робіт для продовження третьої лінії метрополітену в Харкові від станції «Метробудівників імені Р. В. Ващенка» до станції «Одеська» загальною вартістю 2,657 млрд грн.

В рамках проекту передбачається будівництво двох нових станцій – «Державінської» та «Одеської». Початок будівельних робіт заплановано вже в поточному році, а завершення проекту - на 2019 рік.