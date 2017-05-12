Україна просить у Німеччині 100 мільйонів євро на 15 електричок

Міністерство інфраструктури України веде переговори з урядом Німеччини про притягнення 100 мільйонів євро на закупівлю близько 10-15 нових приміських поїздів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході наради в Одеській міській раді, передає прес-служба міністерства.

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"Планується, що на ці кошти буде закуплено 10-15 нових приміських електричок для потреб "Укрзалізниці", - цитує прес-служба Омеляна.

У повідомленні з посиланням на міністра інфраструктури зазначається, що з метою скорочення збитків приміського пасажирського залізничного сегмента внаслідок перевезення левової частки пільгових категорій населення в загальному обсязі пасажироперевезень транспортне відомство планує організувати між містами конкурс, в ході якого надати нові поїзди місту, який запропонує відомству найкращу концепцію беззбиткової моделі використання нових складів.

"Укрзалізниця" скаржиться, що приміські електрички є збитковими, але насправді за проїзд платить не більше 20% пасажирів, тому потрібно ввести нормальну систему оплати, контроль, усунути зловживання - і збитковість перетвориться щонайменше у беззбитковість, а при нормальному підході ми зможемо побачити і прибуток", - цитує прес-служба главу Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, р. Кременчук, Полтавська обл.) виграв тендер на постачання акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" 38 пасажирських купейних вагонів за 875,3 мільйона гривень з урахуванням ПДВ.

Загалом компанія планує цього року придбати 50 пасажирських вагонів (43 купейних і 7 вагонів-трансформерів), з них вже закуплено 12 вагонів (7 трансформерів і 5 купейних).

Крім того, в 2017 році "Укрзалізниця" планує капітально відремонтувати понад 150 пасажирських вагонів.