У Литві залізниця відмовилася від пасажирських перевезень до Москви

У Литві залізниця відмовилася від перевезень пасажирів до Москви. Про це повідомляє Delfi.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене з міркувань економії. Компанія стверджує, що завдяки цьому вона зможе економити щорічно 2 млн євро, а пасажири і надалі зможуть їздити в Росію російськими потягами.

Повідомляється, що з 15 травня перестануть причіплювати вагони до російського поїзда, який курсує за маршрутом Калінінград-Вільнюс-Москва.

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"У трьох додаткових вагонах у середньому їздило приблизно 20 пасажирів. Маршрут збережеться і надалі, однак у Вільнюсі ми перестанемо причіпляти свої вагони. Завдяки цьому наші витрати скоротяться", - заявив заступник гендиректора компанії Лінас Баужис.

Також зауважується, що в минулому році литовська залізниця перевезла в Москву і в зворотному напрямку майже на 27% менше пасажирів, ніж у 2015 році.