Продаж вживаних авто в Україні зросли майже у 8 разів

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в квітні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 7,6 разів і становив 4,578 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, частка вживаних автомобілів на ринку автомобілів за підсумками місяця досягла майже 42%, а рік тому була менше 10%.

В квітні перше місце збереглося за Renault - 880 старих авто. При цьому первинні реєстрації імпортованих вживаних авто цієї марки перевищили продажі нових Renault на 15%.

На другій позиції Volkswagen - 795 штук, що в 2,2 рази більше, ніж нових, а третя за популярністю - Skoda з результатом 538 автомобілів, що в 1,5 рази перевищує продажі нових автомобілів цього бренду.

Марка Opel знаходиться на 4 позиції рейтингу з результатом 379 вживаних автомобілів, разом з тим нових Опелів було продано лише 27 штук.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.