Литва відмовилася від залізничних пасажирських перевезень до Москви

Вагони литовської державної залізничної компанії Lietuvos gelezinkeliai з понеділка перестануть причіплювати до російського поїзда, що курсує за маршрутом Калінінград-Вільнюс-Москва.

Про це повідомляє видання Delfi.

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"У трьох додаткових вагонах у середньому їздило приблизно 20 пасажирів. Маршрут збережеться і надалі, однак у Вільнюсі ми перестанемо причіпляти свої вагони. Завдяки цьому скоротяться наші витрати", - сказав для прес-релізу заступник гендиректора Lietuvos gelezinkeliai Лінас Баужис.

У минулому році литовська компанія Lietuvos gelezinkeliai перевезла в Москву і в зворотному напрямку майже на 27% менше пасажирів, ніж у 2015 році.