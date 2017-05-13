Гройсман хоче звернутися до НАБУ для розслідування "відкатів" на дорожньому будівництві

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір звернутися в Національне антикорупційне бюро для розслідування корупційних відкатів на дорожньому будівництві, які досягають 7% від суми, виділеної на роботи.

Про це глава уряду заявив в ефірі «112 Україна» у п'ятницю ввечері.

«Важливо якісно ремонтувати дороги і привести всіх до відповідальності, хто робив погано. На 5 років формуємо план з відновлення доріг. На дорожньому будівництві працюють відкати - я звернуся до НАБУ. Вже внесли зміни до законів, перевести в готівку тепер дуже важко. Але до 7% виводять, через це треба руки в наручники», - сказав прем'єр.

За його словами, на близько 30% доріг, відремонтованих минулого року, було виявлено брак.

«Винні будуть покарані», - наголосив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.