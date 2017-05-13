Укрзалізницю запросили до Польщі ремонтувати колії

Укрзалізниця вперше в історію виконуватиме колійні роботи в іншій державі - у Польщі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Войцех Балчун.

"Наших колійників разом із колійною технікою запросили до Польщі виконувати цикл робіт на станції Медика. Про це філія Центр з ремонту та експлуатації колійних машин Укрзалізниці та польська Компанія ZUE S.A. підписали контракт", - написав він.

Вартість контракту 159,5 тис. євро.

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Працюватимуть у Польщі у два етапи: у червні та у вересні-жовтні цього року. На станції Медика виконуватимуть роботи з очищення щебеню, виправки, стабілізації, планування баласту 12,2 км колій та виправки 25 комплектів стрілочних переводів колії ширини 1520.

Загалом ремонтом будуть охоплені 8 станційних колій. На виконанні робіт будуть задіяні 5 типів високопродуктивних колійних машини центру.

"Окрім того, для виконання робіт за зазначеним контрактом польська компанія ZUE S.A. закупить у філії Центр управління промисловістю ПАТ Укрзалізниця 20 тис. куб м щебеню фракції 40-70. Це додаткові інвестиції для нашої компанії", - зауважив Балчун.