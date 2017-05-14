В пунктах пропуску в зоні АТО в чергах застрягло 630 авто
10:31, 14 травня 2017Транспорт/Звя'зок
186
Загалом вчора в КПВВ було оформлено понад 34 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Контрольний пункт пропуску в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області / Фото УНІАН
В контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО сьогодні вранці на в'їзд і виїзд накопичилося майже 630 транспортних засобів, повідомили в Держприкордонслужбі України.
Читайте такожНа кордоні з Польщею у чергах скупчилося 1050 автомобілів – ДПСУ
По конкретних контрольних пунктах ситуація виглядає наступним чином:
"Майорське" - 40/180; "Маріїнка" - 120/120; "Новотроїцьке" - 60/50; "Гнутово" - 40/20.
Протягом минулої доби пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, був досить динамічним. Загалом вчора в КПВВ було оформлено понад 34 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter