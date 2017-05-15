На Івано-Франківщині дощами розмило дорогу: рух обмежено

В Івано-Франківській області обмежено рух транспорту на автодорозі С 090203 Верхній Ясенів – Голов. Як повідомляє прес-служба державної служби України з надзвичайних ситуацій, за даними Укравтодору, внаслідок дощів було підмито земляне полотно на 9-му км, а на 11-му км було підмито трубу діаметром 1000 мм.

Читайте такожНа Закарпатті та Івано-Франківщині через негоду обмежили рух вантажівок

«Рух автотранспорту ділянкою обмежено для вантажних та великогабаритних автомобілів (проїзд лише для легкового транспорту) Роботи по ліквідації будуть проводитися 15 травня», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, 15 та 16 травня, у зв'язку з добiганням паводкової хвилі, очiкується продовження пiдйомiв рiвнiв води на ділянці Прута Коломия-держкордон та ділянці Дністра Галич-Заліщики на 0,5-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Крім того, в першiй половинi доби 15 травня очікується проходження максимального рiвня води на річці Прут у створi гiдрологiчного поста Чернiвцi висотою 145-195 см над нулем поста (максимальні витрати 220-325 м3/с), без негативних наслідків.