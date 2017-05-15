Голова Одеської ОДА Степанов відкрив критично важливу для області дорогу

15 травня 2017 року голова Одеської ОДА Максим Степанов відкрив тимчасову об’їзну дорогу на трасі М-15 Одеса-Рені у районі молдовського села Паланка. Ця критично важлива для області транспортна артерія була побудована у рекордні строки – всього за 20 днів при термінах у 50 днів, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

У зв’язку з аварійним станом мосту на міжнародній трасі М-15 Одеса – Рені (на Бухарест) у районі села Паланка (Молдова) в грудні 2016 року було розпочато капітальний ремонт зазначеного об’єкту, який включає повну перебудову споруди. Після закриття мосту на ремонт єдина дорога, якою можна проїхати з Одеси на Південь та Захід Одеської області, пролягає через м. Білгород-Дністровський.

Як заявила мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак, будівництво моста в Паланці спрямувало всі вантажні потоки через вулиці Білгород-Дністровського та Затоки, створило незручності для місцевих мешканців та зруйнувало дороги.

«Це була катастрофа для нас. До таких результатів призвели непродумані рішення колишнього керівництва області. Я зверталась до чиновників різних рівнів, депутатів, але єдиний, хто відповідально поставився до цієї проблеми і почав діяти, був голова ОДА Максим Степанов. Ця дорога дуже важлива для району, закриття моста поставило під загрозу успіх туристичного сезону, і люди вже готові були виходити на акції протесту. Чесно кажучи, мешканці Білгород-Дністровського мало вірили, що проблемою хтось буде займатися. Але завдяки Степанову це питання вирішене, і напруження в місті та районі знято», - зазначила Гінак.

Щоб забезпечити надійне транспортне сполучення 9 районів у південно-західній частині області з Одесою та іншими регіонами України, за ініціативою голови Одеської ОДА Максима Степанова та за підтримки Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ України та депутатів різних рівнів було прийнято рішення на період капітального ремонту мостового переходу побудувати об’їзну дорогу по території Республіки Молдова.

За словами Степанова, будівництво та ремонт доріг в Одеській області є одним з головних пріоритетів у його діяльності на посаді голови обласної держадміністрації.

«На час ремонту мосту у Паланці потрібно було знайти оптимальне рішення, яке б розвантажило шлях через Білгород-Дністровський. Я обіцяв, що питання побудови об’їзної дороги буде вирішено до початку туристичного сезону. І сьогодні із задоволенням звітую про реалізацію цього важливого для всієї Одеської області проекту», - зазначив Степанов.

20 квітня 2017 року було укладено договір тимчасової оренди земельної ділянки загальною площею 1,225 га під вищезазначену дорогу між мером села Паланка (Молдова) та Службою автодоріг в Одеській області. Після укладання договору було розпочато інтенсивне будівництво зазначеного об’єкта.

«Тепер ми маємо об’їзну дорогу, яка забезпечить сполучення з Бессарабією, поки відбуватиметься ремонт мосту. До речі, дорога через Паланку на понад 50 км коротша, ніж через Білгород-Дністровський. Її відкриття дозволить людям економити і час, і гроші, вона готова витримати всі навантаження без будь-яких обмежень. Питання погодження будівництва дороги нам довелося вирішувати фактично на міждержавному рівні і у дуже стислі терміни. І я вдячний усім, хто долучився до вирішення цього питання. Єдине, чого я не розумію: чому все це не можна було зробити ще в минулому році, спокійно і без нервів, а не в авральному режимі», - зазначив Степанов.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що 22 березня голова Одеської ОДА Максим Степанов презентував свій Стратегічний план дій "Розумний регіон", одним з головних пріоритетів якого є будівництво та ремонт у 2017 році стратегічно важливих для Одеської області доріг, зокрема, траси Одеса-Рені, доріг Спаське-Вилково, Кодима-Балта та ін.