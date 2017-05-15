Україна та Польща хочуть запустити потяг Ковель - Хелм в середині червня

Українські та польські залізничники в даний час погоджують графік руху нового потягу за маршрутом Ковель – Хелм (Польща) і розраховують запустити його в середині червня поточного року.

Як повідомили в прес-службі акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця", розвиток нового маршруту між Польщею та Україною буде сприяти максимально швидкого перетину кордонів і є важливим кроком на шляху України до євроінтеграції.

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"На даний час узгоджуються деталі графіка руху цього поїзда, зокрема, зручних для пересадок на інші поїзди. Розглядається можливість пересадки з поїздів №667 Чернівці - Ковель, № 97 Київ – Ковель, №83 Одеса – Ковель, а назад з Хелма пересадка на поїзд №98 Ковель − Київ та приміські поїзди, які відправляються з Ковеля ввечері. Крім того, працюємо з прикордонною та митною службами, погоджуємо процедуру перетину кордону, щоб пасажири мали можливість потрапити в Польщу максимально швидко", - цитує прес-служба директора регіонального філіалу "Укрзалізниці" Львівська залізниця" Івана Груника.

У прес-службі нагадали, що з моменту запуску в грудні 2016 року швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+" Київ - Львів - Перемишль (Польща) на даному маршруті було перевезено 40,34 тисячі пасажирів в Польщу і 25,2 тисячі в зворотному напрямку. Крім того, прикордонний і митний контроль на даному маршруті здійснюється під час руху поїзда та під час двох технічних зупинок.

"Проект залізничного сполучення Ковель - Хелм розробляється за аналогічною схемою", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня залізничники спільно з Волинською облдержадміністрацією запустили в тестовому режимі поїзд за маршрутом Ковель – Хелм (Польща).

Раніше керівництво регіональної філії "Укрзалізниці" Львівська залізниця" повідомило про плани запустити даний поїзд наприкінці травня або на початку червня.

На даному маршруті буде задіяний двохвагонний рейковий автобус виробництва польського концерну Реѕа, розрахований на 182 місця для пасажирів. Також актуальною залишається завдання продовження даного залізничного маршруту до Любліна. За словами голови правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна, компанія також опрацьовує плани запуску потягу за маршрутом Львів - Краків.