Виробництво автотранспорту в Україні зросло на 92%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-квітня поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросла на 91,8% - до 2,064 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

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Зокрема, виробництво легкових автомобілів зросло на 107,5% - до 1,7 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 38,8% - до 153 штук, а автобусів зросла у 19 разів, до 220 штук.

У квітні цього року на українських заводах було вироблено 621 автотранспортний засіб, що на 107,7% більше торішнього результату квітня і на 9,6% менше показника березня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно квітня минулого року зросло в 4 рази - до 570 штук. При цьому, згідно зі статистикою асоціації, автомобілі випускав тільки завод "Єврокар".

За даними асоціації, в минулому місяці було вироблено 51 автобус, що на 37% менше, ніж в березні цього року.

Також у квітні не було зареєстровано виробництво вантажних автомобілів. При цьому "Укравтопром" зазначив, що "АвтоКрАЗ" з невідомих причин не надає статистику по випуску автомобілів з серпня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-березні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросло на 86% - до 1443 одиниць. Виробництво автотранспорту в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський та Бориспільський автозаводи).