В Укртелекомі вже працюють над блокуванням російських сайтів

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» почав роботи з виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, закріпленого указом президента, про блокування російських соціальних мереж «ВКонтакте» і «Однокласники», а також інших ресурсів, які підпали під санкції.

Про це написав директор з корпоративних комунікацій оператора Михайло Шуранов на своїй сторінці в мережі Facebook.

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«Укртелеком» виконує вимоги указу президента України про заборону надання послуг доступу до веб-ресурсів, оприлюднених в указі. Процес досить складний і вимагає певного часу, враховуючи значну кількість ресурсів. Роботи вже розпочато», - повідомив він.

Шуранов зазначив, що роботи з блокування сайтів проводитимуться поетапно. Згідно з попередньою оцінкою фахівців компанії, тривалість робіт займе від кількох днів до тижня.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко заявив, українські провайдери не зможуть швидко виконати рішення про блокування російських соціальних мереж "Вконтакте" і "Одноклассники", а також інших ресурсів, які підпали під санкції, оскільки це складна процедура, що вимагає великих фінансових витрат.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Однокласники, а також Яндекса. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави.

"Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.