Україна розширила санкційний список транспортних підприємств

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким, зокрема, аеропорт "Сімферополь", Кримська залізниця і Федеральна вантажна компанія (Росія) потрапили в український санкційний список.

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Згідно з указом голови української держави №133 від 15 травня 2017 року, яким введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 28 квітня цього року, в цьому списку значаться кримські морські торговельні порти, зокрема, Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський, Служба капітана Керченського морського рибного порту, Керченська поромна переправа, Кримське об'єднання державних дорожніх компаній (Кримський автодор), що належало раніше Міноборони України Севастопольське авіаційне підприємство, Євпаторійський авіаційний ремонтний завод, українська "дочка" російської Першої вантажної компанії, Керченський державний морський технологічний університет, "ВагонДорМаш", "Трансмашхолдинг", Павловський автобусний завод, Суднобудівний завод "Море", Євпаторійський авіаційний ремонтний завод.

Даний указ Порошенко про продовження на рік санкцій проти Росії набуде чинності не пізніше 1 червня.

Як повідомлялося, раніше своїм указом Порошенко запровадив санкції, які поширюються на авіакомпанії "Аерофлот", "Ютейр", "224 льотний загін", "ВІМ-Авіа", "Газпром Авіа", "Донавіа", "Когалимавіа", "Оренбурзькі авіалінії", "Політ", Red Wings, "Росія", "РусДжет", "РусЛайн", "Сибір", "Сіріус-Аеро", "Трансаеро", "Уральські авіалінії", Центр-Південь", "Якутія", "Ямал", "Тулпар", "Уктус", Ікар", "Сокіл" та інші, а також компанії "308 авіаційний ремонтний завод", "Вертольоти Росії", авіапідприємство "Северсталь", Улан-Удэнский авіаційний завод", Середньо-Волзька судноплавна компанія, судноплавне агентство Ногр-shipping, судноплавна компанія "Ладога", "Газпром флот", "Транспетрочарт", "Росморпорт".