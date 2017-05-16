"Укрзалізниця" призначила до Трійці 4 додаткових поїзди

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Святої Трійці 4 червня призначила 4 додаткових поїзди.

Читайте такожУкраїна та Польща хочуть запустити потяг Ковель - Хелм в середині червня

Зокрема, в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що в період з 2 по 5 червня в Україні будуть курсувати наступні додаткові поїзди: №207 Київ - Ужгород, який вирушатиме зі столиці 2, 4 червня, з Ужгорода 3, 5 червня; №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який вирушатиме зі столиці 2, 4 червня, з Чернівців 3, 5 червня; №179 Дніпро - Київ, відправлення з Дніпра і Києва 3, 5 червня; №231 Дніпро - Івано-Франківськ, відправлення з Дніпра 2, 4 червня, а з Івано-Франківська 3, 5 червня.

У повідомленні наголошується, що квитки на ці поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 13 літніх поїздів, які буду курсувати в південні курорти України, зокрема, з Києва, Львова, Дніпра і Харкова Бердянськ, Генічеськ, Одесу і Херсон.