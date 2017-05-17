Лоукостер Ryanair почне польоти зі Львова до Меммінгена у вересні

Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair почне польоти зі Львова до Меммінгена (Німеччина) у вересні поточного року, а не наприкінці жовтня, як планувала раніше, через великого попиту на цей маршрут з боку українців. Про це повідомила прес-служба Ryanair.

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"Ryanair відсвяткував свій новий маршрут Львів – Меммінген, розпочавши продаж квитків за ціною від 19,99 євро для поїздок у вересні та жовтні. Ці місця з низькими тарифами доступні для бронювання на сайті Ryanair.com до півночі 18 травня", – сказано в повідомленні.

За словами менеджера з продажу та маркетингу Ryanair в Центральній і Східній Європі Ольги Павлонки, рейси будуть здійснюватися два рази на тиждень.

"Ryanair радий оголосити, що новий маршрут Львів – Меммінген, який буде здійснюватися два рази на тиждень, запустить на два місяці раніше, ніж планувалося, і запропонує українським бізнесменам і відпочиваючим найнижчі ціни на авіаквитки", – цитує Павлонку прес-служба авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, у березні найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair оголосила, що з 30 жовтня 2017 року відкриє 11 рейсів з Києва та Львова.

З Києва авіакомпанія запустить рейси в Стокгольм, Манчестер, Лондон і Ейндховен, а зі Львова – в Лондон, Ейндховен, Берлін, Вроцлав, Краків, Будапешт та Меммінген. Зі Львова у Ейндховен, Лондон, Берлін, Будапешт та Меммінген рейси будуть здійснюватися 2 рази на тиждень, в Краків і Вроцлав – 3 рази на тиждень.

Проте пізніше зважаючи високого попиту з боку українців лоукостер повідомив, що вже у вересні почне польоти зі Львова до Берліна, а також зі Львова та Києва в Лондон.

26 квітня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про те, що Ryanair досягла домовленості з керівництвом найбільшого в Україні державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" і міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького щодо своєї польотної програми на поточний рік з даних аеропортів.