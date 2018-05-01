У Житомирі дорожчає проїзд у маршрутках, але всі пільговики їздитимуть безкоштовно

У Житомирі вчора, 16 травня, нарешті було прийнято рішення про те, що вартість проїзду в маршрутних автобусах з 1 червня зросте на 66,7% - з 3 до 5 гривень/поїздка. Ухвалювали це рішення непросто, перед цим після детального розгляду на виконкомі його двічі «провалили» - питання не набирало необхідної кількості голосів. Щоб бути переконливими, перевізники проводили акції протесту з вимогами підняти ціну і один раз навіть виставили порожні маршрутки біля мерії.

Під тиском приватних перевізників 16 травня це питання знову внесли у порядок денний виконавчого комітету Житомирської міської ради. Дізнавшись про це, півсотні перевізників прийшли на виконком.

Засідання розпочалося о 15.30. Перевізники та активісти зібралися на першому поверсі Житомирської міської ради, частина з них зайшла до прес-центру, де проходило засідання виконкому. Оскільки місця було явно замало, окремі активісти вигуками мало не зірвали зібрання, вимагаючи перейти до сесійної зали і роботу продовжили там.

Детально про умови, які висуває влада міста перевізникам після збільшення вартості проїзду у міських маршрутках, розповів заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. За його словами, йдеться не просто про підняття тарифу, а передусім – про підвищення якості наданих послуг. Як що ж перевізники не дотримуватимуться висунутих владою вимог, з ними розриватимуть угоди.

Було висловлено і позицію тих, хто надає послуги пасажирських перевезень : більше десятка перевізників Житомира звернулись до Житомирської міської ради ще у вересні 2016 року з проханням підняти вартість перевезення пасажирів. Необхідність підняття вартості проїзду вони пояснювали збільшенням собівартості перевезень пасажирів через підвищення цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини.

«Щоб вивчити стан справ у сфері пасажирських перевезень міста було обстежено пасажиропотік приватних маршруток, оскільки самі перевізники цієї інформації владі міста не надали, тому довелось залучати студентів та активістів», - каже начальник управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради Вікторія Климчук-Побережник.

За її даними, планові показники кількості пасажирів, яку планують перевозити в цьому році, були занижені перевізниками, що було виявлено вже під час перевірок. Водночас влада міста стверджує, що процес розроблення рішення про зміну тарифів відбувався прозоро, адже всі розрахунки економічного обґрунтування тарифів, як перевізників, так і виконавчого комітету, оприлюднювалися у пресі.

Отже, 16 травня ціну підняли, однак при цьому члени виконкому висунули жорсткі вимоги до приватних перевізників: а саме - замінити 23 автобуси, які експлуатуються більше 10 років, створити умови для перевезення для громадян із обмеженими можливостями; запровадити фінансові санкції за порушення перевізниками умов перевезення; впровадити електронний квиток та перевозити пільговиків у повному обсязі безкоштовно.

Серед вимог є також запровадження в обласному центрі пільгової вартості проїзду для школярів у розмірі 2 грн (зараз проїзд для школярів коштує 3 грн).

Керівники влади міста визнають, що рішення це не є популярним і піднімати тариф у міському електротранспорті потрібно лише за умови покращення якості перевезення пасажирів.

«Для цього ми закуповуємо нові комунальні автобуси, які працюватимуть в КП «ЖТТУ» (Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні), аби вийти на ринок платних пасажирів», - каже Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Так, 16 травня на засіданні виконкому міськради він нагадав, що у Житомирі впроваджують нову транспортну концепцію. Серед озвученого мером, зокрема, прозвучало, що у Житомирі замість 20 низькополих автобусів закуплять — 40, які місто планує отримати до кінця року. Також планується, що ці автобуси працюватимуть як комунальний транспорт та їздитимуть у всі мікрорайони Житомира.

До речі, у плані реалізації нової транспортної концепції Житомира по місту вже встановлено нові ультрасучасні зупинки з цифровим табло, а також велопарковки; збудовано нову лінію та запущено тролейбусний маршрут для мешканців мікрорайону Малікова (тролейбусний маршрут №7, сполученням «Малікова - вокзал»), реалізовано проект «електронний квиток» і для нього встановлено у тролейбусах міста відповідне обладнання. Світлофори міста замінюють на світлодіодні, а пішохідні переходи роблять більш безпечними і сучасними.

У міськраді сподіваються, що вимушений крок з підняття вартості проїзду у міських маршрутках матиме і позитив, оскільки після зростання тарифу на проїзд перевізники мають впродовж місяця підвищити якість перевезень, а всі пенсіонери та пільговики їздитимуть у маршрутках безкоштовно.

Зоя Юхимчук