Провайдери можуть підняти ціни на інтернет через блокування російських сайтів - ІнАУ

Інтернет-асоціація України прогнозує зростання тарифів операторів внаслідок впровадження механізму блокування доступу до російських сайтів, які потрапили під санкції. Про це журналістам на брифінгу розповів голова правління Інтернет-асоціації Олександр Федієнко.

"Мені вчора ставили питання, чи будуть зменшені тарифи операторів через те, що російського контенту не стане. Але те обладнання, на якому працюють оператори, і те, яке вони мають закупити і встановити, воно ж не в гривнях коштує, воно коштує досить багато в доларах, і це валютна складова, яку оператори повинні будуть включити у свою мережу, щоб продовжити існувати", - заявив він.

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Тому Федієнко вважає, що тарифи в результаті зростуть. Крім того, в асоціації вважають, що низка дрібних і середніх операторів, які не зможуть дозволити собі установку необхідного обладнання або повністю припинять роботу, або будуть змушені закуповувати трафік у великих гравців ринку, що, у свою чергу, збільшить вартість їх послуг.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

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Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.

У Кремлі заявили, що не забувають "про принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення Україною про блокування низки російських Інтернет-ресурсів.