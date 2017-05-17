Vodafone вже заблокував ВКонтакте

Оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone Україна вже заблокувала доступ до соціальної мережі ВКонтакте.

"Робимо все дуже швидко і оперативно. ВКонтакте, наприклад, вже заблоковано", - повідомили у прес-службі компанії, передає НВ Бізнес.

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При спробі зайти на сайт vk.com за допомогою мобільного інтернету від Vodafone сторінка соціальної мережі ВКонтакте не відображається і з'являється повідомлення "немає зв'язку із сайтом".

Крім того, у компанії зазначили, що, виконуючи вимоги указу президента, телеком-оператори починають технічні заходи щодо обмеження надання послуг доступу до заборонених сайтів у відповідності з технічними можливостями.

Як повідомляв УНІАН, найбільші мобільні оператори України - Vodafone, Київстар і Lifecell - почали блокування російських сервісів і соцмереж.

16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.