"Укрзалізниця" збільшила до п’яти кількість додаткових поїздів до Трійці

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Святої Трійці 4 червня, крім раніше призначених чотирьох додаткових поїздів, призначила ще один поїзд, що з'єднує столицю з Миколаєвом.

Зокрема, в прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ відправлятиметься з Миколаєва 1 й 5 червня о 21:29 і прибуватиме до столиці о 12:18. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 2 й 6 червня о 14:46 і прибуватиме до Миколаєва о 05:22.

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У повідомленні зазначається, що квитки на цей поїзд вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Крім того, держкомпанія призначила додаткові рейси двох цілорічних поїздів: №136 Чернівці – Одеса, який відправиться в додатковий рейс із Чернівців 1 червня; №92 Костянтинівка – Одеса, який здійснить додаткові рейси з Костянтинівки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 червня, а з Одеси - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 червня.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до Трійці чотири додаткових поїзди з Києва на Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, а також із Дніпра до Києва та Івано-Франківська.

Крім того, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 13 літніх поїздів, які курсуватимуть на південні курорти України, зокрема, з Києва, Львова, Дніпра і Харкова до Бердянська, Генічеська, Одеси та Херсона.