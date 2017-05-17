"Укрзалізниця" збільшила до п’яти кількість додаткових поїздів до Трійці
"Укрзалізниця" раніше вже відкрила попередній продаж квитків на 13 літніх поїздів, які курсуватимуть на південні курорти України.
Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Святої Трійці 4 червня, крім раніше призначених чотирьох додаткових поїздів, призначила ще один поїзд, що з'єднує столицю з Миколаєвом.
Зокрема, в прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ відправлятиметься з Миколаєва 1 й 5 червня о 21:29 і прибуватиме до столиці о 12:18. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 2 й 6 червня о 14:46 і прибуватиме до Миколаєва о 05:22.
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У повідомленні зазначається, що квитки на цей поїзд вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.
Крім того, держкомпанія призначила додаткові рейси двох цілорічних поїздів: №136 Чернівці – Одеса, який відправиться в додатковий рейс із Чернівців 1 червня; №92 Костянтинівка – Одеса, який здійснить додаткові рейси з Костянтинівки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 червня, а з Одеси - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 червня.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до Трійці чотири додаткових поїзди з Києва на Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, а також із Дніпра до Києва та Івано-Франківська.
Крім того, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 13 літніх поїздів, які курсуватимуть на південні курорти України, зокрема, з Києва, Львова, Дніпра і Харкова до Бердянська, Генічеська, Одеси та Херсона.