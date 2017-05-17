Підсанкційні Яндекс.Карти проти Google maps: журналісти порівняли дві навігаційні системи (відео)

21:26, 17 травня 2017
Транспорт/Звя'зок
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В Україні мають заблокувати низку сервісів Яндекса, зокрема, й Яндекс.Карти.

Журналісти порівняли дві найпопулярніші в Україні навігаційні системи - Яндекс.Карти, які потрапляють під блокування, та Google maps.

У режимі поїздки у Яндекс.Карт є багато інформації: дозволена швидкість, найближчий поворот та час, який залишилося провести у дорозі. Журналісти знайшли недолік: система показує не всі ДТП по дорозі.

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Те ж саме є й у Google maps, проте двічі за поїздку система пропонує повертати через дві суцільні лінії. 

Різними маршрутами авто приїхали за приблизно однаковий час, єдина різниця лише у тому, де, що і як позначено в обох навігаторах, але це швидше питання смаку та звички.

"Тож особливої паніки через закриття деяких сервісів здіймати не варто", - підсумували у сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ, який забороняє доступ до таких російських соцмереж як ВКонтакте и Одноклассники, а також ресурсу Яндекс.  Що стосується останнього, то він включає у себе безліч сервісів, які будуть заблоковані в Україні.

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Новина в сюжеті: Блокування в Україні ВКонтакте і Одноклассников
Теги: #Яндекс.Карти в Україні#навігаційні системи