США не будуть забороняти перевезення ноутбуків на рейсах із Європи - ЗМІ
08:37, 18 травня 2017Транспорт/Звя'зок
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У Вашингтоні розглядають інші способи забезпечення безпеки на борту літаків, що прямують до США.
Влада США відмовилася від ідеї розширити обмеження / фото CNN
Влада США відмовилася від ідеї розширити обмеження перевезення ряду електронних гаджетів в салони літаків на країни Європи, передає «Бі-бі-сі».
Наголошується, що дане рішення було прийнято експертами та представниками влади США і ЄС у ході переговорів в Брюсселі.
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У Вашингтоні розглядають інші способи забезпечення безпеки на борту літаків, що прямують до США.
Раніше Європейський союз зажадав провести термінові переговори з США із приводу можливого зняття заборони для пасажирів провозити ноутбуки на бортах літаків.
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