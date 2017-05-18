США не будуть забороняти перевезення ноутбуків на рейсах із Європи - ЗМІ

Влада США відмовилася від ідеї розширити обмеження перевезення ряду електронних гаджетів в салони літаків на країни Європи, передає «Бі-бі-сі».

Наголошується, що дане рішення було прийнято експертами та представниками влади США і ЄС у ході переговорів в Брюсселі.

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У Вашингтоні розглядають інші способи забезпечення безпеки на борту літаків, що прямують до США.

Раніше Європейський союз зажадав провести термінові переговори з США із приводу можливого зняття заборони для пасажирів провозити ноутбуки на бортах літаків.