В Києві у вихідні обмежать рух на проспекті Науки

У Києві 20-21 травня частково обмежать рух транспорту на проспекті Науки. Про це у Facebook повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор".

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20 та 21 травня з 8.00 до 23.00 у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту шляхопроводу на проспекті Науки здійснюватимуться короткочасні зупинки руху транспорту інтервалами по 15-20 хвилин. «Київавтодор» просить водіїв, по можливості, обирати інші маршрути.

У повідомленні також ідеться, що з 22.00 18 травня по 6.00 19 травні у зв’язку з ремонтом покриття із бруківки буде частково обмежено рух транспорту Володимирським узвозом.