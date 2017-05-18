У ЄС оновили "чорний список" авіаперевізників: майже двом сотням компаній заборонили літати до Європи

Єврокомісія опублікувала новий список перевізників, яким заборонені польоти до Європи. У цьому році в ньому виявилася 181 авіакомпанія з 16 країн світу. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Lenta.ru.

Читайте такожНа порозі безвізу "Бориспіль" придумав, як здешевити квитки: запропонує знижки перевізникам

Відзначається, що з оновленого списку виключені всі перевізники Беніну та Мозамбіку.

При цьому до переліку увійшли майже всі авіакомпанії Афганістану, Анголи, Демократичної Республіки Конго і Республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Габону, Індонезії, Киргизстану, Ліберії, Лівії, Непалу, Сан-Томе і Прінсіпі, Сьєрра-Леоне і Судану. Перевізники включені до реєстру через відсутність контролю безпеки польотів.

Виключення зробили лише для деяких компаній, яким дозволили здійснювати польоти тільки на судах певних типів. Наприклад, рейси в ЄС дозволили Air Koryo (КНДР), Iran Air і Afrijet (Габон).

Крім того, заборона на польоти зачепила Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways, Med-View Airlines (Нігерія) та авіаційну компанію УРГА (Україна), Blue Wing Airlines (Сурінам), Mustique Airways (Сент-Вінсент і Гренадіни) і Air Zimbabwe.

За словами комісара з питань безпеки Віолети Булц, список закликає країни і авіакомпанії задуматися про стандарти. Булц зазначила, що виключення Беніну та Мозамбіку з реєстру говорить про те, що підвищити рівень безпеки цілком можливо.