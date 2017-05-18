У Vodafone розповіли, коли повністю заблокують російські сайти та сервіси

Мобільний оператор Vodafone Україна проводить роботу з блокування доступу до заборонених російських сайтів та сервісів.

"Практично всі основні ресурси заблоковані для доступу. Це Вконтакте, Одноклассники, сервіси Яндекс, Доктор Веб, Касперський тощо", - прес-секретар Vodafone Україна Вікторія Павловська, передає ТСН.

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Абоненти не зможуть використовувати зазначені сайти і сервіси як у браузерах, так і через мобільні додатки.

За словами Павловської, жодних технічних проблем із закриттям доступу у мобільного оператора немає. Крім того, порядок відключення абонентів не залежить від регіонального поділу.

Наразі роботи тривають і протягом доби всім абонентам Vodafone Україна буде відключено доступ до заборонених сайтів.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня "Київстар" завершив процес блокування російських інтернет-ресурсів, проти яких указом президента України були введені санкції.