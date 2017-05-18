ЗМІ: lifecell планує сьогодні заблокувати заборонені російські сайти

Оператор мобільного зв'язку lifecell планує сьогодні заблокувати заборонені російські сайти. Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на прес-службу оператора.

У той же час, у відповідь на запит ІА УНІАН у lifecell повідомили, що згідно з указом президента України оператор lifecell працює над технічною реалізацією щодо обмеження доступу до соціальних мереж та інтернет ресурсів, зазначеним в тексті указу.

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"Про дату закриття доступу ми проінформуємо всіх абонентів додатково", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня "Київстар" завершив процес блокування російських інтернет-ресурсів, проти яких указом президента України були введені санкції.