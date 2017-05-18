Поїзд з Ковеля в польський Хелм запустять 12 червня

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір запустити потяг сполученням Ковель (Волинська область) – Хелм (Польща) 12 червня. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Харкові сказав глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

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"Незабаром, вже 12 червня, ми запускаємо наступне повідомлення. Поїде перший поїзд за маршрутом Ковель - Хелм. Дуже очікуваний поїзд. Це буде рейковий автобус. Якщо буде великий попит, будемо доповнювати кількість рейсів на маршруті", - сказав Балчун.

Він додав, що в даний час також обговорюється можливість введення залізничного сполучення з містами Словаччини та Угорщини.

Глава "Укрзалізниці" наголосив, що вже відкритий маршрут сполученням Київ - Перемишль (Польща) має великий попит, "потяги дуже добре наповнюються і пасажири дуже високо їх оцінюють".

Як повідомляв УНІАН, 5 травня залізничники спільно з Волинською облдержадміністрацією запустили в тестовому режимі поїзд за маршрутом Ковель – Хелм (Польща).

Раніше керівництво регіональної філії "Укрзалізниці" Львівська залізниця" повідомляло про плани запустити цей поїзд наприкінці травня або на початку червня.

На цьому маршруті буде задіяний двохвагонний рейковий автобус виробництва польського концерну Реѕа, розрахований на 182 місця для пасажирів. Також актуальною залишається завдання продовження цього залізничного маршруту до Любліна. За словами голови правління "Укрзалізниці" Балчуна, компанія також опрацьовує плани запуску потягу за маршрутом Львів - Краків.

У грудні 2016 року був запущений швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" Київ - Львів - Перемишль (Польща).