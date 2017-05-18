Блокування Mail.ru та Яндекса може нашкодити українським авіапасажирам - ЗМІ

Блокування російських поштових сервісів mail.ru, yandex.ru і yandex.ua може призвести до виникнення проблем у тисяч українських авіапасажирів.

Це пов'язано з тим, що багато авіакомпаній та агентств для максимальної автоматизації послуг і зниження витрат відправляють повідомлення про зміну розкладу чи скасування рейсів електронною поштою, повідомляє avianews.com.

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В результаті блокування пасажири, які вказали при бронюванні квитка як контактну електронну пошту на сервері mail.ru, yandex.ru або yandex.ua можуть не побачити відправлене повідомлення про зміну статусу рейсу і спізнитися на рейс у разі його перенесення на більш ранній термін, або ж приїхати в аеропорт, в той час як рейс був скасований.

Щоб уникнути таких проблем, пасажирам слід зв'язатися з авіаперевізником і вказати як контактний новий email на альтернативному поштовому сервері, а в разі відсутності такого – перед зверненням в авіакомпанію створити його. Один з найбільш популярних і зручних поштових сервісів пропонує Google – Gmail.

Раніше 18 травня компанія Яндекс проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковані.