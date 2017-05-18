Гройсман незадоволений темпом корпоратизації "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман незадоволений темпом корпоратизації державної компанії "Укрзалізниця" за останній рік. Про це глава уряду заявив на зустрічі з бізнесом у Києві.

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"Нам необхідно корпоратизувати "Укрзалізницю". Я, до речі, незадоволений, що за цей рік нічого не зроблено в цьому питанні, абсолютно незадоволений, і мене це дуже засмучує", - сказав прем'єр.

За його словами, корпоратизація є найважливішою складовою реформування роботи державних монополій.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, корпоратизація публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" знаходиться під загрозою, так як досі не випущені акції і не проведено аудит підприємства.

21 жовтня 2015 року уряд зареєстрував Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"). Компанія почала госпдіяльність як акціонерне товариство 1 грудня 2015 року.