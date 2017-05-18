Імпорт легкових авто в Україну зріс на 80%

Імпорт легкових автомобілів в Україну в I кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 80% - до 28,9 тисячі одиниць. Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

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Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за три місяців в країну легкових автомобілів склала 416,9 мільйона доларів, а середня ціна одного імпортованого автомобіля знизилася більш ніж на 2 тисячі доларів і становить 14,4 тисячі доларів.

"Причиною зниження середньої вартості ввезеної іномарки стало істотне зміна співвідношення нових і старих автомобілів порівняно з першим кварталом минулого року в імпорті легкових автомобілів сильно зросла частка машин, колишніх в експлуатації. Якщо в 2016 році в загальному обсязі імпорту вони охоплювали лише 27%, то цього року - 42%", - йдеться в повідомленні.

Найбільші закупівлі в ЄС здійснювалися в Німеччині, з якої був ввезений 7141 автомобіль.

"За три місяці на поставках в Україну німці заробили 101,1 мільйона доларів. Однак частка нових машин в імпорті з Німеччини становила лише 27%", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що на другому місці щодо імпорту автомобілів в Україну виявилася Японія.

"Японія, яка відвантажила в Україну 3208 легкових авто, загальна митна вартість яких становила 74,3, мільйони доларів, стала другим постачальником. Але при цьому імпорт з Японії левова частка - 92% належала нових автомобілів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів в Україну в січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 64% - до 15,195 тисячі одиниць.